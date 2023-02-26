Россия предложила Ирану помощь с ракетной программой в обмен на оружие — ЦРУ

Есть доказательства того, что российская федерация* предложила помощь Ирану с ракетной программой в обмен на военную помощь.

Бернс отметил, что альянс между россией и Ираном быстро развивается. Эту тенденцию он назвал «тревожной».

«Сейчас он двигается довольно быстро в очень опасном направлении, в том смысле, что мы знаем, что иранцы уже предоставили россиянам сотни вооруженных беспилотников, которые они используют, чтобы причинить боль украинским мирным жителям. Мы знаем, что они обеспечили боеприпасы для артиллерии и танков», — сказал директор ЦРУ.

Он также сообщил, что управление видит признаки того, что россия предлагает помочь иранцам в их ракетной программе и, по крайней мере, рассматривает возможность предоставления истребителей Ирану в обмен на военную помощь.

Как сообщал Курсор, в январе Тегеран не исключил возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Отмечается, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия в ответ на призыв Европарламента внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Ранее Курсор писал, что еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии*. Ограничения стали следствием нарушений прав человека Тегераном и вторжения рф в Украину.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!