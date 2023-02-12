Россия привлекает курдских наемников для атак дронами по Украине — разведка

во время проведения своих операций в Сирии российские войска уже привлекали вооруженные отряды, состоявшие из курдских и афганских наемников.

Для организации атаки дронами по территории Украины россия*, вероятно, привлекает иностранных наемников. Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры двух операторов Shahed, уточняющих координаты цели во время массированной атаки рф 10 февраля.

В нем собеседники общаются на курдском языке, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Разведчики подчеркивают, что рф начала привлекать к атакам по территории Украины не только иранских инструкторов, обучающих россиян использованию дронов.

Отмечается, что собеседники общаются на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарси. Этот перехват может свидетельствовать о том, что на стороне рф также воюют курдские наемники, имеющие опыт боевого использования Shahed.

В ГУР Украины напомнили, что во время проведения своих операций в Сирии российские войска уже привлекали вооруженные отряды, состоявшие из курдских и афганских наемников.

Как сообщал Курсор, патриотическая группа «вдов российских солдат» призвала владимира путина отдать приказ о широкомасштабной мобилизации миллионов мужчин и закрыть границы для обеспечения победы в войне против Украины.

Ранее Курсор писал о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

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