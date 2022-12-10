Россия разразилась новыми угрозами Западу за спутниковую поддержку Украины

Постоянный представитель р* при ООН василий небензя заявил в пятницу, что будут «конкретные юридические последствия» для всех стран, которые обеспечивают спутниковую поддержку украинских систем вооружений.
Он сообщил Совбезу ООН, что москва «тщательно фиксирует все подобные преступные действия США и их союзников».
Небензя также раскритиковал «необоснованные утверждения» Запада о поставках Ираном беспилотников в россию. «Российский ВПК способен справиться с любыми задачами, и нам не нужна ничья помощь», — заявил он.
Напомним, что главный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил вчера, что россия и Иран работают над созданием «полномасштабного оборонного партнерства».
В обмен на иранские дроны россия предлагает Тегерану «беспрецедентный уровень военной и технической поддержки», сказал Кирби американским СМИ.
Он также объявил о новом пакете оружия и боеприпасов на сумму 275 миллионов долларов для Украины.
Ранее Курсор писал, что посол рф в США рассказал, есть ли предпосылки для улучшения отношений между москвой и Вашингтоном.
Кроме того, в ISW ответили, чем рф заплатит Ирану за дроны-камикадзе и ракеты.
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