Россия разразилась новыми угрозами Западу за спутниковую поддержку Украины

Небензя также раскритиковал «необоснованные утверждения» Запада о поставках Ираном беспилотников в рф.

Постоянный представитель р* при ООН василий небензя заявил в пятницу, что будут «конкретные юридические последствия» для всех стран, которые обеспечивают спутниковую поддержку украинских систем вооружений.

Он сообщил Совбезу ООН, что москва «тщательно фиксирует все подобные преступные действия США и их союзников».

Небензя также раскритиковал «необоснованные утверждения» Запада о поставках Ираном беспилотников в россию. «Российский ВПК способен справиться с любыми задачами, и нам не нужна ничья помощь», — заявил он.

Напомним, что главный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил вчера, что россия и Иран работают над созданием «полномасштабного оборонного партнерства».

В обмен на иранские дроны россия предлагает Тегерану «беспрецедентный уровень военной и технической поддержки», сказал Кирби американским СМИ.

Он также объявил о новом пакете оружия и боеприпасов на сумму 275 миллионов долларов для Украины.

Ранее Курсор писал, что посол рф в США рассказал, есть ли предпосылки для улучшения отношений между москвой и Вашингтоном.

Кроме того, в ISW ответили, чем рф заплатит Ирану за дроны-камикадзе и ракеты.

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