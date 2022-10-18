Россия снова атаковала Киев: первые кадры и подробности

Утром 18 октября в Киеве прогремела серия взрывов. В офисе президента информируют, что россияне атаковали объекты энергоструктуры на левом берегу города.

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что во вражеский обстрел попали объекты в Деснянском районе города. На месте уже работают спасательные службы.

«Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация впоследствии», — сообщил он.

В офисе Зеленского добавили: «Предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города».









Как сообщал Курсор, утром 17 октября, Киев снова оказался под ударом. Россияне запустили иранские дроны-камикадзе. По состоянию на 09:00 по Киеву было зафиксировано 4 прилета. Как минимум четверо людей погибли.

После этого украинцы устроили протест возле посольства Ирана в Киеве: подробности. К акции протеста присоединились десятки человек, который обвиняют Иран в том, что он поддерживает терроризм и убийства украинцев. Они требуют, что Тегеран прекратил продажу россии дронов-камикадзе «Shahed-136».

Также «Курсор» сообщал, что в МИД Израиля прокомментировали слова Нахмана Шая о передаче Украине оружия.

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