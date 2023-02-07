Россия вручила послу США ноту с требованиями — СМИ

Некоторых американских дипломатов могут высылать из рф «за разжигание раздора в обществе».

Послу США в россии* Линн Трейси вручили ноту с требованием прекратить «злонамеренную активность».

Об этом информирует российское агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству российского министерства иностранных дел.

Отмечается, что посольство США в Москве получило ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела россии. В частности, в мид рф требуют «прекратить действия, несовместимые со статусом дипломатического представительства».

«Собеседник рассказал о «злонамеренной активности» дипмиссии в инфопространстве. Американские дипломаты позволяют себе «неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания и распространяют фейки» о российских оккупантах. Москва запретила дискредитацию вс рф на законодательном уровне», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, министр обороны россии сергей шойгу обвинил США и их союзников в преднамеренном «затягивании» войны в Украине.

«Для этого они начали поставки тяжелых наступательных вооружений, открыто призывая Украину захватить наши территории», — подчеркнул министр обороны в ходе селекторного совещания, добавив, что такие действия «втягивают» страны-члены НАТО в конфликт, который может привести к «непредсказуемый уровень его эскалации».

Также Курсор писал о том, что в СНБО Украины ответили, есть ли у них оружие, способное уничтожить цели в рф.

Напомним, что в российской федерации уже несколько месяцев в полной мере идет подготовка бомбоубежищ.

Помимо этого, мы информировали о том, что что армия российской федерации в текущем месяце готовит новое масштабное наступление на территорию Украины. И основная цель такой операции состоит в том, чтобы полностью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.