Россия запросила информацию о зондировании трубопровода: как отреагировали шведы

Взрывы разрушили газопровод «Северный поток-1», который до прекращения поставок россией в конце августа был основным маршрутом поставок газа в Германию.

Премьер-министр Швеции заявила, что ее страна не может поделиться с рф* подробностями своего расследования подводных взрывов, произошедших в прошлом месяце и повредивших два ключевых газопровода в Балтийском море, сославшись на конфиденциальность расследования.

«В Швеции существует секретность в отношении предварительного следствия, и это относится и к этому делу», — говорит Магдалена Андерссон о взрыве и разрывах, которые произошли в международных водах у побережья Швеции на Балтийском море, но в исключительной экономической зоне страны.

Взрывы разрушили газопровод «Северный поток-1», который до прекращения поставок россией в конце августа был основным маршрутом поставок газа в Германию.

Они также повредили газопровод «Северный поток — 2», который так и не был введен в эксплуатацию, поскольку Германия приостановила процесс сертификации незадолго до вторжения рф в Украину в феврале.

Поврежденные трубопроводы выбрасывали в воздух огромное количество метана, мощного парникового газа.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!