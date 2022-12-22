Россиян высмеяли из-за нелепых провоенных украшений в рождественской деревне в москве: фотофакт

Причудливые деревянные хижины с сосульками и заснеженные ели, украшенные безделушками и белыми огнями: рождественская деревня в московском Парке Горького украшена, как и в любой другой год.
Однако в этом году появились новые украшения. Флуоресцентными лампами светятся три буквы: Z, V и O — символы войны, которую россия ведет против Украины и которая сильно нависла над страной по мере приближения конца года.
В то время как россия запускает ракеты, чтобы погрузить Украину во тьму, когда наступает зима, оставляя многих бороться за выживание, кремль все еще ищет символы и причину, чтобы объединить россиян вокруг конфликта. Лишь немногие расстеряны.
«Город их привез и разместил здесь», — сказала кассир соседнего сувенирного магазина, который продает хипстерские футболки и сумки. Известно, что Парк Горького позиционируется как символ городского стиля. На вопрос, что она думает об этих украшениях, она ответила: «Хотела бы я, чтобы они этого не делали».
Есть еще кое-что. У входа в парк буква Z оформлена в цвета георгиевской ленты — еще одного символа, обычно используемого в поддержку войны, а также яркой таблички в российском триколоре с надписью «Мы вместе».
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