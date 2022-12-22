Россияне охотятся на влиятельных украинцев — расследование

Как показало расследование Associated Press, в кругах влиятельных украинцев ходили слухи: не спать в собственном доме, избавьтесь от телефона и уезжайте из Украины.

В частности, в рамках преднамеренной широкомасштабной кампании российские силы систематически преследовали влиятельных украинцев на национальном и местном уровнях, чтобы нейтрализовать сопротивление путем задержания, пыток и казней. Стратегия нарушает законы войны и может помочь построить дело о геноциде.

Сообщается, что российские войска охотились за украинцами поименно, используя списки, составленные с помощью их спецслужб. В центре внимания оказались правительственные чиновники, журналисты, активисты, ветераны, религиозные лидеры и юристы.

AP задокументировал выборку из 61 случая по всей Украине, опираясь на российские списки имен, полученные украинскими властями, фотодоказательства жестокого обращения, сообщения российских СМИ и интервью с десятками жертв, родственниками и друзьями, а также украинскими официальными лицами и активистами.

По словам выживших, некоторых жертв держали в местах содержания под стражей, где их допрашивали, избивали и пытали электрошоком. Некоторые оказались в России. Другие умерли.

В трех случаях россияне под пытками вынуждали людей доносить на других. В трех других случаях россияне захватили членов семьи, в том числе ребенка, для оказания давления. Такая же картина наблюдалась по всей стране, согласно показаниям АР, собранным на оккупированных и ранее оккупированных территориях Киевской, Херсонской, Запорожской, Черниговской и Донецкой областей.

«Очевидно, что перед вами сценарий авторитарного режима, который хочет немедленно обезглавить регион и устранить руководство», — сказал Стивен Рэпп, бывший посол США по особым поручениям по вопросам военных преступлений, который консультирует Украину по судебным преследованиям.

Списки являются частью растущих свидетельств того, что большая часть насилия в Украине была запланированной, а не случайной. россия использовала жестокость как военную стратегию, задуманную и реализованную в командных структурах ее вооруженных сил и разведывательных служб. Также были зафиксированы случаи насилия в отношении мирных жителей, в том числе «операции по зачистке» на фронте войны под командованием российского генерала, причастного к военным преступлениям в Сирии.

Согласно просочившейся информации из американской разведки и британских аналитиков по национальной безопасности, возглавляемая фсб, российская разведка потратила несколько месяцев на составление списков жертв перед вторжением 24 февраля.

Украинская разведка указывает, что летом 2021 года резко расширилось подразделение российской разведывательной службы, занимающееся планированием подчинения и оккупации Украины — девятого управления пятой службы фсб.

Российские лидеры, которые рассчитывали проникнуть в Украину и захватить контроль над населением, быстро поняли, что были неправы. Один список порождал другой по мере того, как россия распространяла свою сеть на все более широкие слои украинского общества, включая дополнительные имена от коллаборационистов, конфисковывая правительственные документы и пытая пленников, заставляя их выдавать других людей.

АР получил копии пяти списков на 31 человека, на которых россияне охотились в Николаевской и Херсонской областях. Они предлагают строго локализованную отчетность — восемь солдат, семь ветеранов, семь предполагаемых гражданских лиц и девять человек, обвиняемых в помощи украинским военным или разведывательным службам.

кремль отказался отвечать на запросы AP о комментариях, хотя его представитель ранее назвал утечку разведывательных данных США о списках убитых «абсолютной выдумкой».

В настоящее время невозможно задокументировать все масштабы похищений. Центр гражданских свобод, украинская неправительственная организация, получившая в этом году Нобелевскую премию мира, собрала более 770 дел о пленных гражданских лицах после февральского вторжения россии.

Ранее Курсор писал, что ветеран США дипломат Генри Киссинджер заявил, что в мае он предложил прекращение огня, в соответствии с которым россия отступит к линии фронта до вторжения 24 февраля, но Крым станет предметом «переговоров».

Кроме этого, по словам Уильяма Бернса, российская армия показала себя крайне плохо и понесла огромные потери, российская экономика понесла долгосрочные убытки, а большая часть прогресса, достигнутого российским средним классом за последние 30 лет, разрушается.

Напомним, что многие страны стали на сторону Украины и осудили российский террор, но есть мировые лидеры, которые продолжают сохранять с агрессором партнерские отношения, потому что для них это выгодно в различных сферах. Однако, украинская сторона имеет возможность минимизировать сотрудничество этих стран с путиным.