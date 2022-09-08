Россияне использовали зенитки времен Сталина, чтобы «отбиться» от ВСУ: обнародовано фото

Армия СССР использовала КС-19 до 1980-х годов, сейчас эта пушка остается в строю преимущественно в «экзотических» странах, таких как Египет, Алжир или вообще Северная Корея.

Вооруженные Силы Украины ведут бои против армии РФ в Харьковской области и продолжают собирать трофеи, которые бросают россияне.

В частности, одно из подразделений украинской армии захватило «стандартный» тягач МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23-2, а «вдобавок» — три зенитные пушки КС-19 калибра 100 мм, которые производились в конце 1940-х годов, еще во времена Сталина. На это указывает фото, размещенное на одном из телеграм-каналов.

Согласно Defense Express, Советский Союз производил зенитные пушки КС-19 с 1948 по 1957 годы. Тогда он успел «наштамповать» около 10 тысяч единиц, эти зенитки даже «повоевали» на стороне коммунистов во время Корейской войны 1950-1953 годов и во время войны во Вьетнаме. По «паспортным» характеристикам, пушка КС-19 может производить до 15 выстрелов в минуту, вести огонь на дальность до 21 км и на высоту до 15 км по воздушным целям, имеющим скорость полета до 1200 км/ч. Для выдачи целеуказания должна использоваться радиолокационная станция СОН-9А «Глобус».

Разгром армии рФ.

Вс рФ начали использовать старые еще сталинские зенитные пушки на Харьковском направлении.

Официально на вооружении российской армии уже нет КС-19, но из-за проблем с изношенностью артиллерии агрессор применяет и их. pic.twitter.com/gMJXvH3ZvT — Ray (@Ray_net_ua) September 7, 2022

Армия СССР использовала КС-19 до 1980-х годов, сейчас эта пушка остается в строю преимущественно в «экзотических» странах, как Египет, Алжир или вообще Северная Корея. Формально, в России КС-19 на вооружении нет, эти зенитки официально используют только военизированные подразделения «Росгидромета» (Российская гидрометеорологическая служба).

«Если же россиянам пришлось извлекать из запасов даже настолько старые пушки, что помнят Сталина, можно только представить масштаб проблем, постигших артиллерию армии РФ из-за высокого уровня износа стволов пушек», — пишет военный портал Express Defense.

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