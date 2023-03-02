Россияне попали ракетой в многоэтажку в Запорожье: обнародованы жуткие кадры

В результате удара российской армии по многоэтажке в Запорожье прошлым вечером погибли два человека. Девять человек спасли из-под развалин.

Эту информацию сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем канале в Telegram.

Он также отметил, что в результате вражеских обстрелов пятиэтажный дом разрушен и что на месте происшествия находятся спасательные и коммунальные службы, которые оказывают помощь пострадавшим. Данные о последствиях атаки до сих пор уточняются.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Запорожье в результате ракетного удара разрушен жилой дом с 5 по 1 этажи в пределах одного подъезда.

По состоянию на 04:30 спасены восемь человек, которые были госпитализированы для медицинского обследования, еще 20 человек были эвакуированы с места происшествия.

В поисково-спасательных работах принимают участие 90 человек, в том числе три психолога, и 24 единицы техники.

Согласно данным Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области, на 05:00 спасены девять человек, включая одну беременную женщину, и эвакуированы 20 человек. Спасатели также извлекли из-под завалов двух погибших.

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