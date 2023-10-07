Самая высокая гора Европы начала стремительно терять высоту

Ученые назвали причину уменьшения знаменитой горы.

За последние два года, гора Монблан - самая высокая гора Западной Европы - уменьшилась в высоте более чем на 2 метра.

Об этом пишет "Reuters".

Недавнее исследование, проведенное французскими учеными, показало, что текущая высота горы составляет 4805,59 метров. По предварительным измерениям, проведенным в сентябре 2021 года, высота была 4807,81 метров.

Ученые пока не имеют однозначного объяснения данного явления и намерены анализировать полученные данные, чтобы лучше понять его причины. Они отмечают, что измерения проводятся на активном пике горы, и мониторинг этих изменений поможет лучше понять влияние изменяющегося климата.

За последние 10 лет официальная высота горы Монблан постепенно уменьшается. Скорее всего, это связано с изменением климата, поскольку вершина горы покрыта мощным слоем льда. В 2007 году официальная высота составляла 4810,9 метров.

Напомним, исследователи назвали самую высокую в мире гору. Оказывается, что гора Эверест, расположенная в Гималаях на хребте Махалангур-Химал, является не самой высокой в мире, если учитывать высоту от самого основания до ее пика. По этому показателю известную верхушку обогнал давно спящий вулкан Мауна-Кеа, который находится на Гавайях (США).

Еще мы писали, что на Эвересте — высочайшей в мире вершине, биологи обнаружили частицы ДНК животных, которых там просто не должно быть. Высота самой высокой в мире горы составляет 8848 метров. Исследовать ее полностью невозможно. Примерно до средней высоты ученые-биологи проводили свои наблюдения и изучения для определения разнообразия жизни на самой высокой точке планеты. Максимальная высота, которую удалось изучить - это 4500-55500 метров, и даже здесь природа преподнесла загадки ученым