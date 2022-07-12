Самый смертоносный удар рф по Украине: количество погибших в жилом доме на Донбассе снова возросло

Число погибших в результате ракетного удара россии* по украинскому городу Часов Яр достигло 34 человек.
Спасательные команды первоначально оценили число жертв в 10 человек, но с момента начала операции по извлечению тел их стало больше.
Последней жертвой стал 9-летний мальчик, который, как сообщается, был обнаружен около 23:30 в понедельник.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко уточнил, что спасатели расчистили около 70% руин.
Российские войска вечером 9 июля атаковали ракетами из «Ураганов» жилой дом в городе Часов Яр. По данным Донецкой ОВА, в доме полностью уничтожены два подъезда – под завалами оказались десятки человек.
Москва, несмотря на многочисленные доказательства, заявляет, что не обстреливает гражданских в Украине.
Еще мы писали, что с начала войны из Беларуси по Украине запустили более 600 ракет. 9 марта, когда было выпущено не менее 35 ракет. До начала апреля количество пусков увеличивалось с каждым днем, причем самый крупный обстрел со стороны Беларуси пришелся на 1 апреля.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!