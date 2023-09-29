Этот звук использовался тысячи лет назад для сопровождения человеческого жертвоприношения.

Исследователи воссоздали один из наиболее устрашающих звуков, когда-либо используемых в человеческих обрядах жертвоприношений. Этим звуком оказался ацтекский свисток смерти.

Как пишет "Daily Star", ацтекский свисток смерти, использовавшийся тысячелетия назад, был воспроизведен с использованием 3D-печати. Новая версия свистка создана на основе одной из немногих хорошо сохранившихся моделей, найденных в ходе раскопок в Мексике в 1990-х годах.

Созданный в форме черепа, этот свисток издает ужасающий и пронзительный свист, когда в него дуют. Считается, что он использовался перед проведением человеческих жертвоприношений в честь бога ветра Эхекатля. Звук, издаваемый этим предметом, напоминает исступленный крик, и теперь эксперты из Action Lab воспроизвели его.

"Этот звук считается одним из самых устрашающих в мире. Вне зависимости от того, верите ли вы в это или нет, это не похоже на человеческий крик. Звук ацтекского свистка смерти наводит страх на вас. По какой-то причине этот эффект кажется более усиленным, когда вы не видите, как человек дует в свисток, возможно, потому что ваш мозг знает, что это свисток" - отметил Джеймс Оргилл.

Он также объяснил, что свисток имеет форму человеческой гортани и содержит смешанный набор частот, при этом наибольшая интенсивность приходится на частоту около 1000 Гц. Он добавил: "Самый страшный крик человека обычно сопровождается частотой около 1000 Гц".

Оргилл затем продемонстрировал четыре свистка, изготовленных с помощью 3D-принтера, включая один, издающий женский крик. Говорилось, что первый мужчина, который решил вдуть в ацтекский свисток смерти, найденный в Мехико, так напугал своего друга, что они оба заплакали и клялись больше никогда не использовать его.

Однако до этого момента считалось, что загадочный предмет всего лишь игрушка, так как его нашли вместе с человеческим телом.

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