Счастливый случай: американец выиграл в лотерею больше одного миллиарда долларов

Один из рекордных выигрышей в 1,28 млрд долларов удалось получить американскому игроку в лотерею Mega Millions. Организаторы пока разыскивают счастливчика.

В субботу в США проходил большой розыгрыш лотереи Mega Millions. Приз — 1,28 млрд долларов, одна из самых больших сумм в американских истории лотерей.

Шанс на выигрыш в этой лотерее составлял один к 302,5 миллионам. В Иллинойсе был продан выигрышный билет на джекпот лотереи Mega Millions, и неизвестный счастливчик воспользовался своим шансом!

Winning lottery ticket for $1.28 billion Mega Millions jackpot was sold in Illinois https://t.co/xv6WOQzAgY pic.twitter.com/XyXzPMWrnA — Reuters (@Reuters) July 30, 2022

С учетом суммы, которую он уплатит как налоги, победитель получит на руки 742.2 миллиона долларов.

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