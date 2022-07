Счастливый случай: американец выиграл в лотерею больше одного миллиарда долларов

В субботу в США проходил большой розыгрыш лотереи Mega Millions. Приз — 1,28 млрд долларов, одна из самых больших сумм в американских истории лотерей.

Шанс на выигрыш в этой лотерее составлял один к 302,5 миллионам. В Иллинойсе был продан выигрышный билет на джекпот лотереи Mega Millions, и неизвестный счастливчик воспользовался своим шансом!

Winning lottery ticket for $1.28 billion Mega Millions jackpot was sold in Illinois https://t.co/xv6WOQzAgY pic.twitter.com/XyXzPMWrnA

— Reuters (@Reuters) July 30, 2022