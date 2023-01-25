Серьезный удар: экспериментальная вакцина против ВИЧ потерпела неудачу

Многонациональное исследование Mosaico, которое началось в 2019 году и в котором приняли участие более 3 900 добровольцев, изучало четырехкратную вакцину против ВИЧ.

Как сообщил Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID), испытание было остановлено после того, как запланированный обзор данных независимым советом по мониторингу данных и безопасности исследования показал, что вакцина безопасна, но неэффективна.

«Для наших партнеров по исследованиям и других лиц, которые в течение десятилетий прилагали усилия по разработке вакцин для прекращения пандемии ВИЧ/ СПИДа, эти результаты разочаровывают», — сказала ведущий исследователь Сьюзан Бухбиндер, исследователь ВИЧ из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

«Несмотря на то, что разработка вакцины против ВИЧ по-прежнему представляет собой уникальную проблему, сообщество исследователей ВИЧ по-прежнему полностью привержено именно этому, и каждое исследование приближает нас к этому осознанию», — добавила он.

Вакцина разрабатывалась компанией Janssen, подразделением Johnson & Johnson по вакцинам, которое испытывало ту же систему доставки вакцины, что и их широко используемая в настоящее время вакцина против COVID-19.

Несмотря на десятилетия исследований, до сих пор только одна кандидатная вакцина продемонстрировала хотя бы незначительную эффективность в предотвращении ВИЧ-инфекции. Завершенное в начале 2000-х, это крупнейшее на сегодняшний день испытание вакцины против ВИЧ. Исследователи надеялись улучшить эти результаты с помощью вакцины против ВИЧ, обеспечивающей широкую защиту.

Для этого в рамках исследования Mosaico и других параллельных исследований изучались вакцины на основе «мозаичных» иммуногенов — фрагментов генетического материала нескольких подтипов ВИЧ, — которые предназначены для обучения иммунной системы организма распознаванию широкого спектра глобальных штаммов ВИЧ.

Как сказал Уоррен, последние результаты испытаний являются «суровым напоминанием» о проблемах, связанных с разработкой вакцины против ВИЧ. По словам Уоррена, по крайней мере пять экспериментальных вакцин против ВИЧ, протестированных в ходе девяти испытаний, не дали результатов. Он подозревает, что проблема заключается не в системах доставки вакцин, которые сработали против COVID-19, а в иммунных мишенях, которые пытаются поразить вакцины против ВИЧ.

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