Сервис Netflix вдвое снизил цены на подписку более чем в 30 странах: кому повезло

Популярный американский стриминговый сервис Netflix становится дешевле более чем в 30 странах.

Об этом пишет Engadget.

Компания снизила цены почти вдвое:

в некоторых странах Ближнего Востока (Йемен, Иордания, Ливия и Иран), Африки (Кения),

Европы (Хорватия, Словения и Болгария),

Латинской Америки (Никарагуа, Эквадор и Венесуэла),

Азии (Малайзия, Индонезия, Таиланд и Филиппины).

Хотя периодическое повышение цен стало регулярным явлением для платформы, но в октябре 2022 года компания также ввела более дешевый план с поддержкой рекламы в 12 странах. Снижение цен на подписку произошло из-за недавнего повышения цен на несколько других потоковых сервисов (в частности Disney+, Hulu и Sling TV).

«Курсор» писал ранее, что детективный фильм «Ножи наголо: Стеклянный лук», главную роль в котором сыграл Дэниел Крейг, стал третьим самым популярным в истории американской стриминговой платформы Netflix.

Еще мы писали, что стриминговая платформа Netflix огорчила зрителей, заявив, что закрывает после первого сезона один из самых популярных сериалов 2022 года — «1899», оставив его с незавершенным финалом.

Напомним, что американский стриминговый сервис Netflix предупредил, что в Израиле активизировались мошенники, которые пытаются завладеть персональными данными их клиентов.

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