У стран Европы и США разные мнения по поводу окончания войны в Украине — СМИ

Пока западные союзники пытаются выработать консенсус, российская армия усилила атаки в Донецкой и Луганской области Украины.

Среди стран НАТО существуют, как минимум, несколько позиции относительно того, как действовать дальше по поводу войны в Украине. Так, политики видят разные «приемлемые сценарии» завершения военного конфликта, который начала россия* 24 февраля.

Об этом говорится в материале Reuters.

В частности:

Италия, Венгрия выступают за скорейшее прекращение огня, невзирая на условия. Он против введения жестких санкций против российской федерации.

Польша, страны Балтии требуют добиться однозначного поражения России. Такого же мнения придерживается и Великобритания.

Франция и Германия выступают за переговоры с Путиным при сохранении санкций. Тот же Эммануэль Макрон уверен, что мир нельзя скатывать к новой «Холодной войне».

США стремятся «ослабить Россию, но не добиваться смены режима».

Ранее редакция Курсора сообщала, что солдат рф рассказал, как его сослуживцы попадают в дурдом после войны в Украине.

Кроме того, наш сайт писал, что битва за Донбасс может решить исход войны в Украине.

Еще напомним, что украинские военные показали эффектные кадры уничтожения российских Градов.