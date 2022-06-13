У стран Европы и США разные мнения по поводу окончания войны в Украине — СМИ

Среди стран НАТО существуют, как минимум, несколько позиции относительно того, как действовать дальше по поводу войны в Украине. Так, политики видят разные «приемлемые сценарии» завершения военного конфликта, который начала россия* 24 февраля.
Об этом говорится в материале Reuters.
В частности:
- Италия, Венгрия выступают за скорейшее прекращение огня, невзирая на условия. Он против введения жестких санкций против российской федерации.
- Польша, страны Балтии требуют добиться однозначного поражения России. Такого же мнения придерживается и Великобритания.
- Франция и Германия выступают за переговоры с Путиным при сохранении санкций. Тот же Эммануэль Макрон уверен, что мир нельзя скатывать к новой «Холодной войне».
- США стремятся «ослабить Россию, но не добиваться смены режима».
Ранее редакция Курсора сообщала, что солдат рф рассказал, как его сослуживцы попадают в дурдом после войны в Украине.
Кроме того, наш сайт писал, что битва за Донбасс может решить исход войны в Украине.
Еще напомним, что украинские военные показали эффектные кадры уничтожения российских Градов.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!