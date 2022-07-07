Северная Корея обвинила инопланетян в распылении коронавируса на ее территории

Официальные лица Северной Кореи обнародовали указания, подчеркивая «необходимость внимательной борьбы с инопланетными существами, прилетающими с ветром и другими климатическими явлениями.

Расследование Северной Кореи выявило, что апрельскую вспышку коронавируса спровоцировали якобы инопланетяне. Так, во время вспышки было вызвано более 4 миллионов «лихорадок».

Об этом сообщает ArsTechnica.

К выводу о пришельцах пришли в информационном агентстве KCNA. Там сообщили, что все началось после того, как 18-летний солдат, по фамилии Ким, и пятилетний ребенок, по фамилии Ви, контактировали с инопланетянами. Контакт якобы произошел на некоем холме возле казарм и жилых кварталов в начале апреля. После этого они сдали тесты на коронавирус, которые показали положительный результат.

При этом остальные случи лихорадок, зафиксированные до апреля, были вызвано якобы другими причинами. В отчете не было никакой информации о том, как чиновники пришли к такому выводу.

Ранее редакция нашего сайта писала, что выявлена возможная причина долгого «мозгового тумана» COVID. Исследователи из Австралии и Люксембурга, возможно, определили причину неврологических последствий длительного COVID, включая туман в голове.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Южной Корее зафиксирован резкий всплеск случаев заражения COVID-19.

Еще напомним, что вакцины, которая на самом деле защищает от коронавируса, еще нет.