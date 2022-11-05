Северная Корея отправила поезд с неизвестным грузом в россию — СМИ

Поезд из Северной Кореи прибыл в россию* всего через два дня после того, как США заявили, что у них есть информация, свидетельствующая о том, что Пхеньян тайно поставляет оружие в рф.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что у них есть данные о том, что Северная Корея тайно поставляет москве артиллерийские снаряды для войны в Украине.

Проект 38 North, который следит за развитием событий в Северной Корее, заявил, что такое движение поездов наблюдается на маршруте впервые за несколько лет.

«По снимкам невозможно определить назначение поезда, но пересечение происходит на фоне сообщений о продаже оружия из Северной Кореи в Россию и общего ожидания возобновления торговли между двумя странами», — сказали в 38 North.

В отчете говорится, что Северная Корея закрыла 800-метровый Мост дружбы Туманган (Мост дружбы Корея-россия), единственное наземное сообщение между странами, в феврале 2020 года во время пандемии COVID-19.

В сообщении говорится, что в 10:24 по местному времени (01:24 по Гринвичу) на северокорейской стороне границы был виден состав из трех закрытых вагонов, а к 13:10 по местному времени (04:10 по Гринвичу) в россии, примерно в 200 метрах от конца железнодорожного моста.

В 14:29 (05:29 по Гринвичу) локомотив и три вагона были видны на путях российской станции хасан, примерно в 2 км от границы, а три меньших крытых вагона или, возможно, контейнеры на платформах были припаркованы вдоль только что прибывший поезд на соседнем пути.

«Не удалось определить, осуществлялась ли передача материала, и место стоянки этих поездов могло быть не связано», — говорится в сообщении.

Белый дом заявил в среду, что у Вашингтона есть информация, указывающая на то, что Северная Корея тайно поставляет рф «значительное» количество артиллерийских снарядов для войны в Украине и пытается скрыть поставки, направляя их через страны Ближнего Востока и Северной Африки.

В сентябре Северная Корея заявила, что никогда не поставляла оружие или боеприпасы в рф и не планирует этого делать.

Согласно заявлению государственной ветеринарной службы рф в среду, россия и Северная Корея впервые после пандемии возобновили железнодорожное сообщение с грузом из 30 серых чистокровных лошадей породы орловский рысак в Северную Корею.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын известен как заядлый наездник. В 2019 году северокорейские СМИ показали, как он путешествует по горному снегу верхом на белом жеребце. Данные российской таможни показывают, что в предыдущие годы Северная Корея потратила тысячи долларов на чистокровных лошадей из рф.

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Редакция ранее сообщала, что КНДР впервые запустила баллистическую ракету через морскую границу с Южной Кореей. Ракета упала за пределами территориальных вод Южной Кореи, но к югу от Северной границы (NLL), спорной межкорейской морской границы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!