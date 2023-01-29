Шольц захотел поговорить с путиным: в кремле ответили

«Путин был и остается открытым для контактов», — сказал песков.

Президент рф путин* открыт для контактов с канцлером Германии Олафом Шольцем, хотя телефонных разговоров с ним не запланировано.

Об этом сообщил государственному информационному агентству РИА Новости официальный представитель кремля.

Как сообщает Reuters, дмитрий пескрв сказал: «На данный момент в расписании нет согласованных переговоров (с Шольцем). Путин был и остается открытым для контактов».

В интервью, опубликованном в воскресенье, берлинская ежедневная газета Tagesspiegel процитировала Шольца: «Я еще раз поговорю с путиным, потому что надо говорить».

Он добавил: «Ответственность за вывод войск из Украины лежит на путине, чтобы положить конец этой ужасной, бессмысленной войне, которая уже унесла сотни тысяч жизней».

Последний раз путин и Шольц разговаривали по телефону в начале декабря.

Российский лидер назвал в то время линию Германии и Запада в отношении Украины «деструктивной» и призвал Берлин пересмотреть свой подход.

По данным Кильского института мировой экономики, Германия является вторым крупнейшим поставщиком военной техники для Украины после США, опережая другие европейские державы, такие как Франция и Великобритания.

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Напомним, что рф вывозит украинское зерно, чтобы угрожать миру продовольственным кризисом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.