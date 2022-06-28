Штамм обезьяньей оспы, вызвавший вспышку, имеет больше мутаций, чем считалось — исследование

Штамм обезьяньей оспы, вызвавший недавнюю вспышку в Европе и Северной Америке, мутировал гораздо сильнее, чем ожидалось, согласно статье, опубликованной в журнале Nature Medicine доктором Рикардо Хорхе (INSA) в журнале Nature Medicine.

Штамм в нынешней вспышке был связан с западноафриканской мутацией, смертность от которой составляет менее 1%. Исследователи обнаружили, что циркулирующий в настоящее время штамм отличается от родственных более ранних штаммов в среднем на 50 мутаций, что примерно на 6-12 больше, чем можно было бы ожидать, учитывая предыдущие оценки частоты мутаций для этого типа вируса.

По мнению исследователей, некоторые из мутаций в циркулирующем штамме обезьяньей оспы также могли повысить инфекционность вируса.

«Множественные мутации, которые мы наблюдаем во время передачи от человека к человеку в 2022 году, влияют на белки, связанные с иммунной системой человека, поэтому это может означать процесс адаптации к людям», — сказал Жоао Паулу Гомес, доктор философии, из INSA.

«И да, похоже, это происходит быстрее, чем ожидалось, что согласуется с также неожиданным наблюдением избытка мутаций штамма 2022 года по сравнению с его предыдущим вариантом», — добавил он.

Исследователи заявили, что вполне вероятно, что недавняя вспышка была завезена из страны, где вирус является эндемичным, хотя могло случиться так, что он незаметно распространялся в течение длительного периода среди людей или животных в неэндемичных странах, прежде чем он был обнаружен недавно. обнаружено.

Другая возможная ситуация заключается в том, что вспышка началась из более чем одного источника, с событием или событиями суперраспространителя, вызвавшими быстрое распространение.

С начала мая во ВОЗ было зарегистрировано более 3000 случаев оспы обезьян в 47 странах, в том числе во многих странах, где вирус ранее не регистрировался.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Moderna начала разработку вакцины от обезьяньей оспы. Компания Moderna сообщила о том, что исследует потенциальные доклинические вакцины против обезьяньей оспы. Однако сейчас нет никаких конкретных данных о сроках выпуска вакцины.

Курсор также сообщал, что аналитический центр предвидел вспышку оспы обезьян заболевания и выяснил, кто за ней может стоять.

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Еще напомним, что Минздрав Израиля рассматривает вопрос о закупке вакцин и лекарств от оспы обезьян, а также готовится наладить ускоренное диагностирование, если число случаев будет расти.