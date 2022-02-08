В сети появилось видео невероятного рекорда американского фигуриста на Олимпийских играх

Трехкратный чемпион мира Нэтан Чен великолепно исполнил короткую программу в мужском катании и заработал рекордные 113,97 балла благодаря невероятным акробатическим трюкам.

Спортсмен из США Натан Чен установил мировой рекорд в фигурном катании. Многократный чемпион мира блестяще выступил с короткой программой и набрал 113,97 балла.

В частности, главной причиной такой высокой оценки жюри стал его четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц – тройной тулуп.

Предыдущий рекорд принадлежал Юдзуру Ханю из Японии. Двухкратный чемпион Олимпийских игр набрал 111,82 балла.

Однако Ханю не смог занять высокое место в этом году. В короткой программе он занял лишь восьмое место.

Курсор ранее писал, что американский фигурист побил мировой рекорд в короткой программе фигурного катания. Выступление чемпиона мира на пекинском крытом стадионе превзошло предыдущий показатель олимпийского чемпиона Японии Юдзуру Ханю (111,82), установленный на турнире «Четыре континента» в 2020 году.

Кроме того, на Олимпийских играх хоккеистка из США клюшкой рассекла лицо арбитру. Во втором периоде матча группового этапа Олимпийских игр-2022 между женскими сборными США и Канады случился неприятный эпизод, в ходе которого сильно пострадал арбитр.

Также сообщалось, что сборная РФ вышла на первое место в неофициальном командном зачете на Олимпиаде в Пекине. Стало известно о том, что после победы фигуристов, сборная РФ вышла на первое место в неофициальном командном зачете на Олимпиаде в Пекине. Так, теперь сборная Россия имеет по две медали каждого достоинства. Второе место занимают норвежцы, а третье – шведы.

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