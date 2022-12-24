Швейцарские евреи призывают запретить нацистскую символику

Швейцарская федерация еврейских общин (SIG) призвала правительство Швейцарии запретить нацистскую символику в качестве первого шага к запрету всех национал-социалистических, расистских и экстремистских символов.

SIG призвала запретить нацистскую символику в ответ на отчет Федерального управления юстиции Швейцарии, в котором рассматривается вопрос о запрете символов, связанных с подстрекательством к насилию или экстремизму. В отчете сделан вывод о том, что такой запрет будет нецелесообразным, что побудило SIG призвать к запрету нацистской символики в качестве первого шага.

Две еврейские зонтичные организации, SIG и Платформа либеральных евреев в Швейцарии PJLS, «считают, что необходимы срочные действия» и «чтобы упростить процесс урегулирования, SIG и PJLS считают, что сосредоточение внимания на нацистской символике было бы жизнеспособным решением в первую очередь».

«В последние годы в общественно-политических дебатах все чаще звучат призывы к запрету нацистской символики, что привело к трем ожидающим рассмотрения в парламенте предложениям о таком шаге. Вопреки утверждениям практиков в этом отчете, SIG, PJLS и широкие общественно-политические круги считают, что действовать необходимо срочно. Не должно больше быть никакой правовой неопределенности в отношении использования национал-социалистической символики. Швейцария тоже должна не отставать от своих соседей и не может оправдывать маргинальную позицию», — говорится в сообщении SIG.

«SIG и PJLS призывают парламент и, в конечном итоге, Федеральный совет изучить возможности, изложенные в отчете, и реализовать их в первую очередь в виде запрета на национал-социалистические символы», — добавили они.

Согласно данным SIG, прошлые попытки запретить расистские, экстремистские и дискриминационные символы не увенчались успехом, поскольку не удалось достичь согласия по списку таких символов.

«Если мы сосредоточимся на символах, жестах и ​​флагах, связанных с национал-социализмом и Холокоста, можно будет их посчитать и найти конкретное решение этой проблемы», — заявили в организации.

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