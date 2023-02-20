Сирия призывает ООН принять необходимые меры для сдерживания Израиля

Сирия призвала Организацию Объединенных Наций принять необходимые меры для сдерживания атак Израиля и привлечения его к ответственности после ракетного обстрела сирийской столицы Дамаска, ответственность за который Сирия возложила на Израиль.

Об этом сообщает INN.

«Когда Сирия пыталась залечить свои раны, похоронить своих мучеников и получить соболезнования, сочувствие и международную гуманитарную поддержку перед лицом разрушительного землетрясения, израильтяне начали воздушную агрессию против жилых кварталов», — говорится в сообщении МИД Сирии.

Израиль не прокомментировал нападение в субботу вечером, которое, по некоторым сообщениям, было направлено против склада иранского оружия, направлявшегося террористической организации «Хизбалла» в Ливан.

Источники сообщают, что в результате нападения есть погибшие, однако информация о количестве пострадавших противоречива. В то время как Минздрав Сирии сообщил, что три человека погибли и пятеро получили ранения, в других сообщениях говорится, что число погибших достигло 13 или 15 человек.

Сирия заявила, что многие жилые дома в Дамаске и в сельской местности города были повреждены.

По сообщениям местных СМИ, ракеты попали в престижный район Кафар-Суса, историческую цитадель Дамаска и район Аль-Мазраа.

В прошлом месяце колонна из 25 грузовиков, пересекающих границу Ирака и Сирии, подверглась нападению с воздуха. По имеющимся данным, колонна, подвергшаяся нападению, принадлежит проиранскому ополчению и вполне возможно, что в ней было оружие.

Несколькими неделями ранее в результате авиаудара, приписываемого Израилю, был нанесен удар по международному аэропорту Дамаска, в результате которого погибли два сирийских солдата.

После этой атаки МИД Сирии также призвало ООН осудить неоднократные ракетные удары Израиля по Сирии.

Ранее Курсор писал, что СМИ Сирии обвинили Израиль в ракетном ударе по Дамаску. Сирийские СМИ сообщают, что в ночь на воскресенье, 19 февраля, ВВС Израиля нанесли ракетный удар по целям в Дамаске и его окрестностях, в частности возле международного аэропорта.

Наша редакция писала, что СМИ заявили, что Израиль разбомбил место сборки иранских дронов в Сирии. Военная логистика и оборудование, использовавшееся для сборки беспилотников иранского производства в районе военного аэропорта Димас были уничтожены после прямого обстрела израильскими ракетами.

Еще мы писали, что на недавно опубликованных спутниковых снимках видны повреждения взлетно-посадочных полос в сирийском международном аэропорту Дамаска в результате авиаудара, приписываемого Израилю.

Напомним, что официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани раскритиковал Израиль за нанесение ракетных ударов по международному аэропорту Дамаска, в результате чего погибли двое солдат.