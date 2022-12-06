В Иране вынесен смертный приговор пятерым участникам протестов

Группа из 15 человек задержана по обвинению в причастности к смерти Рухоллы Аджамиана в Карадже, из них пятерым вынесен смертный приговор.

В Иране к смертной казни приговорили пять человек, обвиняемых в убийстве члена военизированного формирования «Басидж» во время общенациональных протестов.

Об этом сообщает Times of Israel.

Еще 11 человек, в их числе трое детей, получили длительные тюремные сроки за смерть Рухоллы Аджамиана. Так заявил представитель иранской судебной власти Масуд Сетайеши.

Группа из 15 человек была обвинена в связи со смертью Аджамиана 3 ноября в Карадже, городе к западу от Тегерана.

Прокуроры заявили, что 27-летний Аджамиан был раздет догола и убит группой протестующих, которые отдавали дань памяти убитой участнице протестов Хадис Наджафи во время церемоний, посвященных 40 дням со дня ее смерти.

Наджафи была убита во время беспорядков, охвативших Иран после смерти в заключении Махсы Амини, 22-летней иранки курдского происхождения.

Ранее иранские издания сообщили об обвинении 11 человек в убийстве Аджамиана, включая одну женщину, но после их число увеличилось до 15.

Сотни людей были убиты и тысячи арестованы, включая 40 иностранцев, а также известных актеров, журналистов и адвокатов.

Ранее Курсор информировал, что Иран объявил об упразднении «полиции нравов».

Также Курсор писал, что в Иране повесили четырех «агентов Моссада». 4 декабря, иранские власти привели в исполнение приговор четырем гражданам Ирана, которых обвинили и признали виновными в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки «Моссад».

Наш сайт уже сообщал, что Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне.

Еще редакция информировала, что Иран увеличил использование наемных убийц в заговорах против диссидентов, израильтян и евреев.