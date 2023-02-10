Скандал вокруг участия россиян на Олимпиаде-2024: появились новые подробности

Группа из 35 стран потребует отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявила министр спорта Литвы Юргита Шюгждинене.
США, Германия и Австралия входят в число стран, министры которых сегодня приняли участие в онлайн-встрече, чтобы обсудить совместный призыв запретить участие россиян и белорусов на Олимпиаде, сообщил представитель литовского министерства.
По его словам, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с 35 министрами. Они сказали, что послание Зеленского заключалось в том, что принципы нейтралитета не могут применяться к вторжению россии в Украину.
Министр спорта Великобритании Люси Фрейзер назвала встречу «очень продуктивной» и подтвердила позицию Великобритании, согласно которой россия и Беларусь не должны быть представлены на Олимпийских играх.
Международный олимпийский комитет (МОК) недавно отказался от прямого запрета на участие спортсменов из россии и Белоруссии и изучает возможность их участия в Олимпийских играх под нейтральным флагом.
Украинские спортсмены обвинили МОК в поощрении агрессии путина и в том, что МОК находится «не на той стороне истории», а Украина пригрозила бойкотировать игры, если российские и белорусские спортсмены примут участие.
Читайте также: в МОК пригрозили наказанием, если украинцы будут бойкотировать Олимпиаду.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.