Скандал вокруг участия россиян на Олимпиаде-2024: появились новые подробности

35 стран потребуют отстранения от Олимпиады-2024 для россии и Беларуси.

Группа из 35 стран потребует отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявила министр спорта Литвы Юргита Шюгждинене.

A privilege to host @ZelenskyyUa today at our summit on Olympic participation. It was a very productive meeting between 35 nations, and I made the UK's position very clear: as long as Putin continues his barbaric war, Russia and Belarus must not be represented at the Olympics. pic.twitter.com/ohN9eFriKg — Lucy Frazer (@lucyfrazermp) February 10, 2023

США, Германия и Австралия входят в число стран, министры которых сегодня приняли участие в онлайн-встрече, чтобы обсудить совместный призыв запретить участие россиян и белорусов на Олимпиаде, сообщил представитель литовского министерства.

По его словам, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с 35 министрами. Они сказали, что послание Зеленского заключалось в том, что принципы нейтралитета не могут применяться к вторжению россии в Украину.

Министр спорта Великобритании Люси Фрейзер назвала встречу «очень продуктивной» и подтвердила позицию Великобритании, согласно которой россия и Беларусь не должны быть представлены на Олимпийских играх.

Международный олимпийский комитет (МОК) недавно отказался от прямого запрета на участие спортсменов из россии и Белоруссии и изучает возможность их участия в Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Украинские спортсмены обвинили МОК в поощрении агрессии путина и в том, что МОК находится «не на той стороне истории», а Украина пригрозила бойкотировать игры, если российские и белорусские спортсмены примут участие.

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