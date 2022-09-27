Скандальные похороны: в Японии простились с убитым экс-премьером Синдзо Абэ

Тысячи японцев и иностранных деятелей выразили почтение погибшему Синдзо Абэ. При этом правящая партия постаралась сгладить недовольство общества проведением государственных похорон.

Японские и иностранные высокопоставленные лица во вторник, 27 сентября, посетили похороны и простились с убитым бывшим премьер-министром Синдзо Абэ.

Кортеж с его останками выехал из дома его вдовы Акиэ в столице мимо ряда вооруженных военнослужащих в белой форме, которые стояли во всеоружии. Прах Абэ несла его вдова. Его доставили на знаменитую площадку Будокан в Токио, где в честь убитого японского лидера прозвучал салют из 19 орудий.

За пределами «Будокана» тысячи японцев стояли в очереди, ожидая возможности принести цветы и прочитать молитву в двух траурных палатках.

Противники бывшего премьер-министра также присутствовали, хотя и в гораздо меньшем количестве. Возле траурных палаток прошла демонстрацией перед парламентом.

Абэ был самым продолжительным премьер-министром Японии и одним из самых узнаваемых политических деятелей страны. Даже уйдя в отставку в 2020 году из-за проблем со здоровьем, он оставался ключевым политическим лицом и проводил кампанию своей правящей партии 8 июля, когда его убили.

Этот выстрел вызвал шок в стране с известным низким уровнем преступности с применением огнестрельного оружия и вызвал международное осуждение.

Однако решение устроить государственные похороны — всего лишь вторые похороны бывшего премьера в послевоенный период — вызвало недовольство оппозиции. По результатам последних опросов около 60 процентов японцев высказались против этого мероприятия.

С чем связано недовольство? Обвиняемый в убийстве считал, что бывший лидер Абэ связан с Церковью Объединения, на которую он обиделся из-за крупных пожертвований, сделанных его матерью в пользу этой секты. Убийство вызвало новое пристальное внимание к церкви и сбору средств, а также неудобные вопросы для политического истеблишмента Японии. Правящая партия признала, что около половины ее законодателей связаны с религиозной организацией.

В итоге премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал, что партия разорвет все связи с церковью, но скандал способствовал росту недовольства по поводу государственных похорон.

Ранее Курсор писал, что бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался в результате утреннего нападения.