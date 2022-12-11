Сколько российских военных уничтожили ВСУ на сегодняшний день

В пятницу путин намекнул, что москва, возможно, будет готова заключить сделку с Украиной.

Украина сообщила свою последнюю оценку боевых потерь рф, согласно которой 94 140 военнослужащих россии были убиты на поле боя с начала войны в Украине, что на 380 человек больше, чем в субботу.

За минувшие сутки рф также потеряла еще 2 танка, 3 ББМ, одну артиллерийскую систему, 10 беспилотных летательных аппаратов тактического звена и 5 грузовиков и заправщиков.

Напомним также, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил Sky News в воскресенье, что не видит, чтобы президент рф путин сел за стол переговоров «в духе доброй воли». Он охарактеризовал риторику москвы как «все еще очень конфронтационную».

«На самом деле я не вижу ничего исходящего от российской стороны, что вселяет в меня уверенность в том, что владимир путин добросовестно приступает к этим переговорам», — сказал Клеверли, отметив, что Соединенное Королевство желает как можно скорее увидеть «настоящие» и «содержательные» переговоры.

Эта новость появилась после того, как российский лидер в своем выступлении в пятницу намекнул, что москва, возможно, будет готова заключить сделку с Украиной, чтобы положить конец 11-месячной войне.

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