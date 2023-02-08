«Смерть Израилю»: Иран представил новую ракету

Иран представили широкой общественности разработанную новую баллистическую ракету.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни«.

Презентацию иранская сторона подписала на иврите фразой «смерть Израилю».

Ране мы рассказывали, что в Иране стали опровергать информацию о том, что в *россии хотят построить завод по производству дронов-камикадзе. По словам официального представителя МИД Ирана Насера Канани Чафи, Запад якобы пытается «скрыть свою вину в войне в Украине» и распространяет фейки о Тегеране.

«К сожалению, страны, которые являются крупнейшими экспортерами оружия и военной техники на одну из сторон войны, хотят ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фальшивые новости», – заявил он.

Дипломат добавил, что Иран якобы пытается «побудить стороны искать политическое решение», а также он призвал международное сообщество помочь в формировании такого решения «для завершения войны в Украине».

Это произошло на фоне недавней публикации The Wall Street Journal, согласно которой кремль планирует возведение на территории рф целого завода для производства как минимум 6 тысяч иранских дронов. Москва и Тегеран продвигают планы по этому вопросу, что в очередной раз указывает на углубление сотрудничества между двумя странами. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Также «Курсор» сообщал, что Иран подтвердил существование новой подземной авиабазы для размещения там истребителей, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности. Официальные лица Тегерана заявили на церемонии открытия авиабазы, что она может принимать и дислоцировать различные типы истребителей и бомбардировщиков, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!