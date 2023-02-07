В Иране ответили на информацию о строительстве завода по производству дронов в рф

В Тегеране обвиняют Запад в попытке «скрыть свою вину в войне в Украине» и распространении фейков об Иране.

Иран опровергает информацию о строительстве в рф* завода по производству дронов-камикадзе. Об этом в комментарии Mehr заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи. В частности, в Тегеране обвиняют Запад в попытке «скрыть свою вину в войне в Украине» и распространении фейков об Иране.

«К сожалению, страны, которые являются крупнейшими экспортерами оружия и военной техники на одну из сторон войны, хотят ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фальшивые новости», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что якобы Тегеран пытается «побудить стороны искать политическое решение».

Кроме того, по словам представителя МИД Ирана, Тегеран «призывает международное сообщество помочь сформировать такое решение для завершения войны в Украине».

Как известно, на днях газета The Wall Street Journal сообщила, что москва и Тегеран углубляют военное сотрудничество и собираются построить в рф завод по производству более быстрых беспилотников Shahed.

Как сообщал Курсор, Иран вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментариев по поводу удара БПЛА по военному заводу в центральной иранской провинции Исфахан, произошедшем 29 января.

Так, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что от последствий войны россии против Украины не удастся уберечься ни ее авторам, ни соучастникам.

“Логика войны – неумолимая и убийственная. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Взрывная ночь в Иране: производство дронов и ракет, нефтепереработка. Украина же предупреждала», – написал он, после чего Иран вызвал временного поверенного в делах Украины.

Чуть позже представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что украинской стороне неизвестны причины взрывов в Иране, но одновременно с этим напомнил о последствиях поддержки российской агрессии.

По его словам, Киев предостерегал Иран, что выгода от сотрудничества с кремлем будет меньших размеров, чем последствия поддержки полномасштабного вторжения. Также он вспомнил о персидской народной мудрости: не делай другому зла, и себе не навредишь.

Также Курсор сообщал, что по Ирану ударили бомбардировщики-невидимки F-35, как считает военный эксперт.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!