Смерть королевы Елизаветы II: что будет происходить дальше

Королева Елизавета II скончалась в четверг через несколько часов после того, как Букингемский дворец опубликовал заявление о том, что она находится под медицинским наблюдением.

В прошлом году были раскрыты планы на первые 10 дней после ее смерти под кодовым названием «Операция «Лондонский мост» и изложены действия в течение первых десяти дней после ее смерти, включая операцию «Весенний прилив» — планы восшествия Чарльза на престол.

Четверг, день смерти королевы, — это день D, и каждый последующий день обозначается как D+1, D+2…

День D

Через несколько часов после смерти королевы были сделаны звонки, чтобы сообщить об этом премьер-министру Лиз Трасс, секретарю кабинета министров и ряду самых высокопоставленных министров и чиновников. Трассу сообщил секретарь королевы. Королевская семья опубликовала официальное уведомление, чтобы довести эту новость до сведения общественности.

Министры и государственные служащие получили электронное письмо, и после его получения флаг в Уайтхолле был приспущен.

Парламент Великобритании объявил перерыв после заявления, сделанного Трассом вскоре после объявления о смерти королевы. Всем остальным правительственным чиновникам не разрешалось делать заявления до тех пор, пока это не сделал Трасс.

Веб-сайт королевской семьи был изменен на черную страницу с заявлением, подтверждающим известие о кончине королевы, а на веб-сайте правительства Великобритании теперь вверху отображается черный баннер с именем королевы, датами рождения и смерти. Ожидается, что все правительственные страницы в социальных сетях заменят свои аватарки на свои гербы, а также разместят черный баннер. Будет опубликован только основной контент, а ретвиты должны быть согласованы с главой правительства по связям с общественностью.

Королевская семья объявит время похорон, которые, вероятно, состоятся через десять дней после четверга.

День D+1

В 10:00 Совет по присоединению соберется во дворце Сент-Джеймс, чтобы назначить Чарльза новым королем. Парламент сформулирует послание с соболезнованиями, при этом вся другая парламентская деятельность будет приостановлена ​​​​до похорон, а депутаты отдадут дань уважения в Палате общин.

В 15:30 Чарльз встретится с Трасс и кабинетом министров.

День D+2

Поскольку королева умерла в Балморале, ее гроб с телом будет перевезен в Букингемский дворец. Было два варианта транспортировки королевы: либо операция «Единорог», в рамках которой ее гроб доставляется королевским поездом, либо, если операция «Единорог» невозможна, будет активирована операция «Изучение», и она будет доставлена ​​обратно в Лондон.

День D+3

Утром Чарльз получит официальные соболезнования из Вестминстерского аббатства, а во второй половине дня отправится в турне по Великобритании, начиная с шотландского парламента.

День D+4

Чарльз прибудет в Северную Ирландию, чтобы принять официальные соболезнования из замка Хиллсборо и посетит службу в Белфасте. Вернувшись в Лондон, пройдет репетиция процессия прибытия гроба в Вестминстерский дворец, операция «Лев».

День D+5

Операция «Лев» состоится со службой в Вестминстерском аббатстве после прибытия гроба.

День D+6 — День D+9

В операции «Перо» гроб королевы будет лежать в Вестминстерском аббатстве три дня. Аббатство будет открыто для публики 23 часа в сутки, VIP-персоны получат специальные билеты. Репетиция похорон состоится в День Д+6.

День D+7

В этот день Чарльз отправится в Уэльс, чтобы принять официальные соболезнования от валлийского парламента и посетить службу в Лиандаффском соборе.

Министерству иностранных дел будет поручено организовать приезд иностранных лидеров и высокопоставленных лиц. Министерство внутренних дел будет нести ответственность за безопасность.

День D+10

Государственные похороны пройдут в Вестминстерском аббатстве с двухминутным молчанием в полдень. Этот день будет объявлен «Днем национального траура». Королева будет похоронена в Мемориальной часовне короля Георга VI.

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