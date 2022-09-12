СМИ раскрыли секреты долголетия Елизаветы ІІ

Британские журналисты составили список ежедневных привычек покойной королевы Великобритании Елизаветы ІІ, благодаря которым монарх оставалась в хорошей физической и умственно й форме.
Об этом пишет Daily Mail.
По словам журналистов, королева дважды в день выгуливала своих любимых собак корги, каталась на лошадях до 90 лет, хотя врачи и запрещали ей это делать, а также любила много читать. Кроме этого, королева любила охоту на оленей.
Кроме этого, королева ежедневно кушала в основном одно и то же. Елизавета ІІ начинала свой день с чая Эрл Грей и порции печенья. После этого ей подавали завтрак в ее частной столовой в Букингемском дворце: овсяные хлопья, йогурт, тосты и мармелад. Королева иногда ела на завтрак копченую рыбу или копченую пикшу.
Многие говорят, что Елизавета ІІ была человеком привычки. Брайан Козловски, написавший о распорядке дня королевы в 2020 году, рассказал, что обычно день монарха проходил так:
- Королева просыпалась в 07:30 утра.
- Выпивала чашку чай Earl Grey.
- Ванна перед завтраком.
- Просматривала нескольких газет или слушала радио за завтраком.
- Просматривала свои красные ящики и назначала встречи.
- Послеобеденные посещения за пределами Дворца, послеобеденный чай.
- Чтение парламентских отчетов
- Возможный прием с коктейлем или публичный ужин ,или игра в настольную игру/просмотр телевизора.
- Отправлялась в постель к 11:00 вечера со своим дневником и книгой.
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