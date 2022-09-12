СМИ раскрыли секреты долголетия Елизаветы ІІ

Королева Елизаветы ІІ скончалась в возрате 96-лет 8 сентября. До апреля 2021 года ее здоровье монарха было в хорошей форме.

Британские журналисты составили список ежедневных привычек покойной королевы Великобритании Елизаветы ІІ, благодаря которым монарх оставалась в хорошей физической и умственно й форме.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам журналистов, королева дважды в день выгуливала своих любимых собак корги, каталась на лошадях до 90 лет, хотя врачи и запрещали ей это делать, а также любила много читать. Кроме этого, королева любила охоту на оленей.

Кроме этого, королева ежедневно кушала в основном одно и то же. Елизавета ІІ начинала свой день с чая Эрл Грей и порции печенья. После этого ей подавали завтрак в ее частной столовой в Букингемском дворце: овсяные хлопья, йогурт, тосты и мармелад. Королева иногда ела на завтрак копченую рыбу или копченую пикшу.

Многие говорят, что Елизавета ІІ была человеком привычки. Брайан Козловски, написавший о распорядке дня королевы в 2020 году, рассказал, что обычно день монарха проходил так:

Королева просыпалась в 07:30 утра.

Выпивала чашку чай Earl Grey.

Ванна перед завтраком.

Просматривала нескольких газет или слушала радио за завтраком.

Просматривала свои красные ящики и назначала встречи.

Послеобеденные посещения за пределами Дворца, послеобеденный чай.

Чтение парламентских отчетов

Возможный прием с коктейлем или публичный ужин ,или игра в настольную игру/просмотр телевизора.

Отправлялась в постель к 11:00 вечера со своим дневником и книгой.

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