СМИ сообщают, что солдат Британии готовят к боевым действиям против россии

По сообщению, сейчас британские военнослужащие «готовятся к отражению любой агрессии».

Военнослужащих Великобритании попросили начать подготовку к отправке в Украину на войну против россии*.

Об этом пишет британский таблоид Mirror, ссылаясь на уорент-офицера Пола Карни и генерала Ричарда Данната.

Согласно данным издания, в настоящее время британских военных «готовятся к отражению любой агрессии». Карни заявил, что солдатам поручено проверить свою физподготовку, а также обсудить это со своими родными. Если солдат отправят в Украину, то связь с ними может отсутствовать довольно длительное время.

«Я прошу, чтобы вы сейчас обсудили с родными потенциальную отправку. Найдите номера сетей поддержки и соответствующих людей, которые смогут им помочь», — заявил Карни.

Британский генерал Ричард Даннат также заявил, что нельзя исключать того, что британские военные будут отправлены в Украину. Он считает, что британские солдаты должны быть готовы к любому сценарию.

Однако он отметил, что все это не значит, что армия Великобритании «собирается ехать в Украину, но обязанностью любой армии в мирное время — это подготовка к войне в каждом аспекте жизни».

Даннат заявил, что сейчас нужно учитывать то, что на территории одного из государств Европы идет война, развязанная россией, поэтому вполне разумно, что в Британии реалистично оценивают то, что может произойти в будущем.

Ранее Курсор писал, что Владимир Зеленский назвал событие, после которого переговоры с рф потеряют смысл. Зеленский отметил, что проинформировал международных партнеров о том, что может сделать рф на этой неделе.

Курсор сообщал, что, по мнению экспертов рассказали, что армия российской федерации* теряет эффективность, как и ее техника.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!