СМИ: США собираются передать РСЗО HIMARS не только Украине

Партия стоимостью в 500 миллионов долларов также включает в себя запчасти и техническую поддержку, а также ракеты с дальностью полета до 300 километров.

США собираются поставлять свои ракетные системы залпового огня HIMARS Эстонии. Напомним, что установки уже начала получать Украина, чтобы более эффективно бороться с россией*.

Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что Госдеп США одобрил передачу Эстонии шести установок. Партия стоит 500 миллионов долларов. Она включает в себя также ракеты, запчасти и техническую поддержку. Примечательно, что Эстонии передадут ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии в 300 километров.

Отметим, что российская пропаганда не раз заявляла о том, что у рф есть желание захватить также страны Балтии: Литву, Латвию и Эстонию. Кроме того, о том, что аппетиты россии не ограничиваются Украиной, говорил еще в начале войны генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что в россии предлагают объявить Байдена в международный розыск.

Кроме того, Курсор писал, что путину угрожают «еврейским проклятием» после ракетного удара по Днепру.

Еще напомним, что министр обороны россии приказал активизировать боевые действия в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!