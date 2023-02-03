СМИ узнали детали плана ЦРУ по окончанию войны в Украине

Директор ЦРУ Уильям Бернс по поручению президента США Джо Байдена проверить готовность Украины и рф* к мирным переговорам.

В середине января этого года директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев и москву, чтобы предложить Украине и россии план по завершению войну.

Об этом сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на независимых собеседников во власти Германии.

Согласно изданию, Бернс предложил Киеву «мир в обмен на землю», а москве — «землю в обмен на мир». В частности, план касался якобы около 20% территории Украины, а это почти совпадает с Донецкой и Луганской областями.

При этом власти Украины отказались от разделения украинской территории, а в кремле все еще надеются, что смогут захватить больше территорий и стать победителями. Издание заявило, что отказ от такого плана мог запустить процесс предоставления Украине западных танков.

По мнению журналистов, после этих поездок директора ЦРУ Байден принял решение уступить настоянию германского канцлера Олафа Шольца и предоставить Киеву боевые танки Abrams. Также это повлияло и на позицию Берлина касательно передачи танков Leopard 2.

В NZZ отмечают, что решение Байдена о передачи танков стало неожиданностью для Шольца.

Курсор» писал ранее, что политолог предположил, что в рф начали рассматривать замену путина. В россии боятся, что в армии начнут назревать бунты.

Курсор сообщал, что владимир путин подписал свой смертный приговор как диктатор. Политически он уже мертв, считает, считает бывший сотрудник КГБ и российской разведки сергей жирнов. Путину стоило уйти на пенсию, но в 2022 году он увидел пример Казахстана и испугался.

Еще мы писали, что по словам главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, в рф есть люди, с которыми просто сотрудничать, поскольку они осознают, что их страна должна быть другой.