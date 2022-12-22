Ученые рассказали, как можно обнаружить гигантские корабли пришельцев

Группа физиков, связанных с несколькими учреждениями в США, сотрудничала в работе над документом, в котором обсуждается возможность использования лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO) для поиска свидетельств того, что инопланетяне управляют огромными космическими кораблями вокруг Млечного Пути. Они разместили свою статью на сервере препринтов arXiv.

За последние несколько десятилетий астрофизики и энтузиасты научной фантастики все больше разочаровывались в неспособности человечества обнаружить присутствие жизни где-либо во Вселенной, кроме планеты Земля. Ученые отметили, что, основываясь на миллиардах планет, обнаруженных в пригодных для жизни зонах по всей Вселенной, и на том факте, что жизнь действительно существует в одном месте на Земле, она должна быть и где-то еще.

Проблема, которую теперь называют парадоксом Ферми, заключается в том, что ученым еще предстоит найти хотя бы малейшее подтверждение этому. Выдающиеся ученые все чаще призывают к новым и более экзотическим способам поиска.

В этой новой работе ученые говорят, что наука продвинулась до такой степени, что гравитационные волны могут быть обнаружены с помощью таких технологий, как LIGO. Они также предполагают, что не исключено, что инопланетяне, управляющие космическими кораблями, могут оставлять за собой гравитационные волны, которые можно обнаружить здесь, на Земле, с помощью такой технологии.

Заинтригованные собственной идеей, ученые представили факторы, которые могут быть задействованы для реализации такого сценария. Во-первых, они учитывали размер такого корабля. Они обнаружили, что он должен быть очень большим, чтобы генерировать гравитационные волны, достаточно сильные, чтобы достичь Земли — возможно, размером с Юпитер.

Корабль также должен был бы двигаться очень быстро — их расчеты показали примерно 1/10 скорости света. И это должно быть достаточно близко — около 326 000 световых лет от Земли. Они отмечают, что в таких условиях, если они возникнут, исследователи LIGO должны быть в состоянии обнаружить генерируемые гравитационные волны.

По их словам, если инопланетяне используют варп-двигатели, то ученые на Земле должны быть в состоянии обнаружить их, используя ту же технологию, так как такой корабль будет генерировать гравитационные волны.

Ранее Курсор писал, что ученые разрабатывают официальный «протокол контактов с инопланетянами». Если бы завтра внеземная жизнь отправила сообщение на Землю, как бы отреагировало человечество? По словам исследователей, на этот вопрос нет ответа и это является проблемой.

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