СМИ узнали, когда Байден позвонит Нетаниягу

Хотя результаты выборов во вторник еще не объявлены официально, СМИ уже размышляют о том, почему президент США Джо Байден еще не позвонил председателю «Ликуда» Биньямину Нетаниягу.

Накануне несколько репортеров 12-го канала отметили, что Байден еще не позвонил Нетаниягу после того, как его партия «Ликуд» получила 32 места, а его блок правых и религиозных партий получил большинство в Кнессете.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Нетаниягу действительно получил звонок в четверг от посла США в Израиле Тома Найдса, который поздравил его и сказал, что он с нетерпением ждет совместной работы для продвижения общих ценностей.

В пятницу 12-й канал сообщил, что Найдс также сказал Нетаниягу ожидать звонка от Байдена в ближайшие дни, а также отметил, что президент занят агитацией за промежуточные выборы, которые состоятся в США в следующий вторник.

В прошлом году аналогичные слухи о звонке между ними имели место после того, как Байден вступил в должность после победы на выборах в конце 2020 года. Президенту США потребовалось четыре недели с момента начала его первого срока в январе 2021 года, чтобы позвонить израильскому премьер-министру.

Этот, казалось бы, длительный период привел к предположениям, что Нетаниягу больше не поддерживает тесные отношения с Белым домом, которые у него были, когда у власти находился предшественник Байдена Дональд Трамп.

В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил уходящему в отставку премьер-министру Яиру Лапиду, чтобы поблагодарить его за его усилия в качестве премьера в дополнение к обсуждению ситуации с безопасностью на территории Иудеи и Самарии.

В среду официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил журналистам, что «мы надеемся, что все израильские правительственные чиновники будут продолжать разделять ценности открытого демократического общества, включая терпимость и уважение ко всем в гражданском обществе, особенно к группам меньшинств».

Ранее Курсор писал, что объявлены окончательные результаты выборов: блок Нетаниягу получил 64 мандата. По окончательным результатам выборов группа партий, поддерживающих Нетаниягу, получает 64 мандата, а группа фракций, составляющих уходящую коалицию, получает 51 мандат.

Мировые лидеры поздравляют Нетаниягу с победой на выборах. После победы Биньямина Нетаньяху на выборах мировые лидеры поздравили его в социальных сетях, подтвердив свое сотрудничество с его правительством.

Стало известно, кто получит портфели в правительстве Нетаниягу.