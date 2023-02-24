США может опубликовать разведданные о возможной поставке оружия из КНР в россию — WSJ

США и Европа считают, что Китай может просто пополнить запасы того, что рф* потеряла в войне, и не обязательно поставлять современное оружие.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность публикации разведывательных данных, которые, по ее мнению, показывают, что Китай взвешивает вопрос о том, стоит ли поставлять оружие для поддержки войны россии в Украине, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно отчету, этот шаг рассматривается после серии обращений за закрытыми дверями к Китаю с просьбой не поставлять оружие рф, которые закончились официальным предупреждением в минувшие выходные. Хотя у США, как сообщается, есть разведданные о том, что Китай намеревается передать оружие рф, до сих пор неясно, какое оружие Китай передаст.

В пятницу Совет Безопасности ООН проведет заседание спустя год после вторжения россии в Украину, и на нем выступит госсекретарь США Энтони Блинкен. Пока неясно, будет ли он говорить с Китаем или о нем.

Согласно Wall Street Journal, США и Европа считают, что Китай может просто пополнить запасы того, что рф потеряла в войне, и не обязательно поставлять передовое оружие.

Если Китай поставляет рф оружие, то он присоединится к Ирану, который поставляет россии беспилотники, и этот факт используется как США, так и Украиной в качестве причины, по которой Израиль предоставляет Украине оборонительное вооружение.

МИД Китая заявило, что любые потенциальные разведданные о поставках оружия Китаем россии, которые США планируют обнародовать, являются всего лишь предположениями.

Ранее Курсор писал, что Китай обнародовал «мирный план» по Украине. Китай представил свою версию плана по прекращению войны в Украине, развязанной россией.

Курсор писал, что в ВСУ оценили угрозу масштабной атаки на Украину в годовщину вторжения рф. В Воздушны силах рассказали, чего украинцам ожидать от врага.

FT раскрыло подробности о том, как путин готовил нападение на Украину втайне от элиты кремля. Даже соратники российского диктатора узнали обо всем в день начала вторжения.

Годовщина вторжения рф в Украину: Зеленский опубликовал щемящее видео. Президент Украины отметил, что год борьбы стал годом боли, сожаления, веры и единства.

До этого в ВСУ рассказали о главной цели армии *рф в Украине. В ведомстве отметили, что россия усиливает боевые действия в Украине через год после своего вторжения с целью истощить украинские силы. Украинские военные уверены, что россия поставила перед собой цель захватить к лету всю неподконтрольную ей территорию в двух регионах, составляющих промышленную зону Донбасса на востоке Украины. Наиболее ожесточенные бои сейчас продолжаются вокруг восточного города Бахмута.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!