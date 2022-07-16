SpaceX будет доставлять российских космонавтов на МКС

В сентябре в составе миссии SpaceX Crew-5 улетит россиянка Анна Кикина. Российский космонавт Андрей Федяев будет в составе миссии SpaceX Crew-6, запуск которой намечен на весну 2023 года.

Компания Илона Маска SpaceX будет доставлять российских космонавтов на Международную космическую станцию.

«Роскосмос» и НАСА подписали соглашение, согласно которому американские астронавты будут летать на МКС на борту российского корабля «Союз», а российские космонавты — на борту частных американских кораблей.

В сентябре в составе экипажа SpaceX Crew-5 полетит россиянка Анна Кикина.

Российский космонавт Андрей Федяев войдет в состав экипажа SpaceX Crew-6, запуск которого запланирован на весну 2023 года.

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио полетит на корабле «Союз» 21 сентября, а Лорал О’Хара — осенью следующего года.

Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР. Военнопленный Пол Ури, находившийся с апреля в плену на территории так называемой ДНР, умер. Причины его смерти требуют проведения дополнительного расследования со стороны международных организаций по правам человека.

Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине. По словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, сегодня, 15 июля, возможны массированные ракетные обстрелы территории Украины. Россияне могут обстрелять украинские средства ПВО.

Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине. Российские военнослужащие, которых временно отпустили с войны домой, начали массово совершать суицид. Преимущественно сводят счеты с жизнью молодые солдаты.