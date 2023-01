В США признали ЧВК «Вагнера» транснациональной преступной организацией: какие у этого будут последствия

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США 26 января объявило российскую «Вагнера» транснациональной преступной организацией, а также наложило санкции против связанных с ней физических и юридических лиц.

Об этом сообщает «Европейская правда«.

Объявление «Вагнера» транснациональной преступной организацией значит, что будут заморожены любые американские активы группировки, а физические и юридические лица не будут иметь права США предоставлять средства, товары или услуги этой группе.

Решение аргументировали тем, что «вагнеровцы» связаны с серьезной преступной деятельностью, в том числе массовыми казнями, изнасилованиями, похищениями детей и физическим насилием в разных странах мира. Минфин США также добавил в санкционный перечень ряд юридических и физических лиц с разных уголков Земле, поддерживающих деятельность ЧВК «Вагнера».

«Сегодняшние расширенные санкции против группы „Вагнера“, а также новые санкции против их сообщников и других компаний, способствующих развитию российского военного комплекса, еще больше ограничат возможности *путина по вооружению и оснащению своей военной машины», – сказал министр финансов США Джэнет Йеллен.

Так, это касается российских акционерных обществах «Терра Тек» и «БАРЛ», китайской Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD и ее люксембургского представительства Spacety Luxembourg, которые предоставляли «вагнеровцам» космические и аэроснимки для военных операций в Украине.

Под ограничения также попали лица в Центральноафриканской Республике – «Офицерский союз международной безопасности», ее директор Александр Иванов и «Sewa Security Services», а также «вагнеровец» Валерий Захаров — и авиакомпания Kratol Aviation, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Всего санкции касаются шести физических и 12 юридических лиц, связанных с ЧВК «Вагнера» или способствующих ее деятельности.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!