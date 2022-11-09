США и россия договорились о проведении переговоров по ядерным вооружениям

Двусторонняя консультативная комиссия, занимающаяся вопросами выполнения нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), в последний раз собиралась в октябре 2021 года.

По словам официального представитель Госдепартамента Неда Прайса, Соединенные Штаты и россия* обсуждают проведение переговоров по стратегическим ядерным вооружениям впервые с начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

Прайс отметил, что США и рф достигли соглашения о переговорах по возобновлению инспекций ядерных объектов в соответствии с договором СНВ-3. Однако Прайс не озвучил, когда и где должны пройти эти переговоры.

«Мы договорились, что двусторонняя консультативная комиссия соберется в ближайшее время в соответствии с условиями СНВ-3. Сведения о работе комиссии конфиденциальны, однако мы надеемся на конструктивное заседание», — сказал Прайс.

СМИ сообщают, что переговоры могут состояться на Ближнем Востоке.

В августе сообщалось, что россия закрыла доступ США к инспекции своих ядерных объектов. В кремле заявили, что это было сделано из-за того, что США хотят перезапуска инспекционной деятельности, на условиях, которые якобы «создают для Вашингтона преимущества».

Ранее Курсор писал, что аналитики ISW рассказали, почему кремль отходит от «ядерных игр». Украина и ее международные сторонники четко дали понять, что они не согласятся на переговоры под дулом пистолета.

Курсор сообщал, что риски применения россией ядерного оружия остаются низкими, при этом последствия для страны, в случае нажатия кнопки, будут катастрофическими.

Еще мы писали, что владимир путин упомянул о ядерных ударах в Хиросиме и Нагасаки во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!