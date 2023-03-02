США могут нанести первый «ответный удар» по Китаю, если он окажет помощь рф

Согласно четырем американским чиновникам и другим источникам, США обсуждают возможность введения новых санкций против Китая, если Пекин будет предоставлять военную поддержку россии* в ее войне в Украине.

Об этом пишет Reuters.

Консультации, которые находятся на предварительной стадии, направлены на привлечение поддержки от ряда стран, особенно тех, которые входят в Группу семи (G7), для координации поддержки любых возможных санкций. Пока не ясно, какие конкретные санкции предложит Вашингтон. Министерство финансов США, ведущее агентство по введению санкций, отказалось комментировать новость.

В последние недели Вашингтон и его союзники заявляли, что Китай рассматривает возможность предоставления вооружения россии, что Пекин отрицает. Советники президента США Джо Байдена не предоставили общественности доказательств. Они также непосредственно предупреждали Китай против этого, в том числе во время встреч между Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином, а также во время личной встречи 18 февраля между госсекретарем США Антони Блинкеном и высшим китайским дипломатом Ван И на конференции по безопасности в Мюнхене.

Источники, знакомые с этим вопросом, сказали, что американские чиновники уже заложили основу для возможных действий против Пекина среди основной группы стран, которые наиболее активно поддерживали санкции, введенные против россии после ее вторжения в Украину год назад.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.