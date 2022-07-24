США могут признать россию страной, которая спонсирует терроризм — дипломат

Соединенные Штаты всерьез рассматривают вопрос о том, чтобы объявить россию* страной, которая финансирует терроризм. Против нее уже введены такие санкции, которые применяются к подобным странам.

Об этом рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью «Радио Свобода».

Однако, по ее словам, такие меры требуют тщательного анализа в соответствии со всеми американскими законами. При этом Штаты продолжать заставлять москву «отвечать за свои действия».

Бринк напомнила о том, что россия уже отключена от финансирования международных финансовых учреждений и утратила возможность использовать замороженные средства Центробанка для погашения долгов. По ее словам, Штаты и их партнеры используют всем доступные им средства.

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