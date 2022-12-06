США ввели полный запрет на поставки телекоммуникационного и видеооборудования из Китая

По запрет попали товары Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних компаний и филиалов.

Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов Америки больше не будет выдавать разрешения на некоторую продукцию китайских компаний для поставок в США. Легально импортировать или продавать телекоммуникационное и видеооборудование они больше не смогут.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в список вошли коммуникационное оборудование, произведенное Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерними компаниями и филиалами.

Как сообщал Курсор, в Соединенных Штатах Америки считают, что Китай может начать боевые действия против Тайваня и принимают меры, чтобы не допустить еще одного военного конфликта в мире. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

По ее словам, китайский правитель способен начать вторжение на территорию Тайваня, поскольку сейчас Си Цзиньпин контролирует страну полностью, поэтому угроза существует. Но США со своей стороны делают все возможное, чтобы это предотвратить. Они призывают Китай отказаться от такого шага, при этом подчеркивая, что в случае конфликта, будут поддерживать Тайвань и его оборонительные действия.

Курсор писал ранее, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, самый высокопоставленный военный офицер страны, заявил, что военное вторжение на Тайвань окажется «очень трудным» для Китайской Народной Республики.

Еще мы писали, что бывший лидер Китая Цзян Цзэминь, пришедший к власти после протестов на площади Тяньаньмэнь, скончался в возрасте 96 лет.