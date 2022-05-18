США выразили протест в связи с сокращением виз для иностранных студентов

Власти США передали протест Министерству обороны, которое намерено ограничить число выдаваемых студенческих виз для иностранцев, желающих учиться в палестинских университетах.

Американские чиновники обеспокоены, поскольку новые правила, которые вступят в силу в июле, по их мнению, могут помешать свободному проезду американских студентов, а также помешать разностороннему обучению в выбранных ими ВУЗах.

Чиновники США заявили, что если в этом вопросе не смогут найти компромисс, то это нанесет ущерб заявке Израиля на безвизовый режим с США.

Американское посольство пояснило, что сейчас обсуждается визовая политика с израильскими представителями и настаивают на изменениях до ее введения.

На данный момент посольство не прокомментировало сообщений об угрозе отмены виз.

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