США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Поскольку Украина переживает шестой день бомбардировок и обстрелов со стороны российских войск, президент Байден сказал, что США и НАТО «были готовы» ответить на вторжение России в Украину, подчеркнув важность «американской дипломатии» в своем обращении к Конгрессу США.

Джо Байден объявил, что США запретят российским самолетам летать в воздушное пространство США, присоединившись к растущему числу стран, которые закрывают свое небо для России после вторжения президента Владимира Путина в Украину.

«Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам в закрытии американского воздушного пространства для всех российских рейсов, еще больше изолируя Россию и оказывая дополнительное давление на их экономику», — сказал президент США.

На вопрос, рассматривала ли администрация Байдена этот шаг в последние дни, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что в решении сыграло роль количество рейсов США, которые летают над Россией в Азию и другие части мира.

Президент США также обратился непосредственно к Путину, назвав его войну «преднамеренной и неспровоцированной». «Он отверг попытки дипломатии. Он думал, что Запад и НАТО не ответят. И он думал, что сможет разделить нас здесь, дома. Путин ошибся. Мы были готовы», — сказал Байден.

«Курсор» ранее писал о том, что генштабе ВСУ заявили, что оккупанты не смогут достичь поставленных целей.

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