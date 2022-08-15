Стала известна точная дата, когда население Земли составит восемь миллиардов

По решению ООН, назначена дата, когда по примерным подсчетам население нашей планеты составит юбилейные восемь миллиардов жителей.

Развитые страны Запада и США давно отмечают снижение рождаемости и, соответственно, отрицательный демографический прирост. Но благодаря другим странам, в основном азиатским и африканским, население Земли продолжает неуклонно увеличиваться.

Уже в этом году численность населения нашей планеты составит 8 миллиардов, сообщает portaltele.

ООН приняла решение выбрать условную дату этого события, поскольку узнать заранее и даже одновременно с этим событием, вряд ли будет возможным.

ООН назвала такой условной датой — 15 ноября 2022 года.

Во второй половине двадцатого века, население планеты перешло в фазу активного роста. По сравнению с началом прошлого века, когда на Земле проживало около 1,65 миллиарда человек, к 60-м годах численность людей перевалила за три миллиарда. А за последние 50 лет число жителей планеты увеличилось на 5 миллиардов человек.

Таким образом население прибавляет по миллиарду в десятилетие, и примерно к середине 21-го века на Земле уже будет больше 10 миллиардов человек.

«Курсор» писал, что ученые выяснили, когда Солнце станет максимально горячим.

Мы ранее сообщали, что исследователи назвали самый короткий день в истории Земли. Специалисты Международной службы вращения Земли зафиксировали самый короткий день на планете, он оказался на 1,59 миллисекунды меньше положенных 24 часов.