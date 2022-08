Стало известно, чем американцы убили опасного террориста в Афганистане

США ликвидировали террориста Аль-Каиды Аймана аль-Завахири. Это было сделано при помощи ракеты «Hellfire» RX9. Она была выпущена беспилотником Reaper по небольшому внедорожнику. В результаты погибли два боевика, еще один получил ранения.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Изначально Hellfire предназначалась для уничтожения танков. Тем не менее, относительно небольшой размер и вес ракеты оказались преимуществом и позволили осуществлять запуск не только с вертолетов, но и с самолетов, лодок и различных наземных транспортных средств. Но чаще всего ракеты Hellfire применялись крупными БПЛА.

В отличие от большинства ракет, RX9 Hellfire не взрывается. Ракета несет шесть длинных лопастей. Подобно мечам, лезвия лежат внутри ракеты по всей длине корпуса. За несколько мгновений до удара, лезвия выпрыгивают наружу.

RX9 особенно полезен, когда цель находится рядом с гражданскими лицами и гражданской инфраструктурой. Вместо того, чтобы рисковать жертвами среди гражданского населения из-за взрывной боеголовки, RX9 позволяет командирам с невероятной точностью выбирать и поражать цели.

Также о ракете написал известный общественный деятель и юрист Адам Милстейн у себя в Twitter.

Al Qaeda leader Ayman Al-Zawahiri was killed by RX9 missile, a hellfire missile armed with long blades aimed at killing targets with kinetic energy to minimize major collateral damage pic.twitter.com/GV3rWgdNd4

— Adam Milstein (@AdamMilstein) August 1, 2022