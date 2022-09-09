Стало известно, когда принц Чарльз будет объявлен королем Великобритании

Когда умерла королева Елизавета II, британская корона была передана ее наследнику — бывший принц Уэльскому.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II в свои права вступит вступить ее сын Чарльз, который выбрал себе имя Чарльз III. Он будет объявлен новым королем Великобритании уже сегодня, 9 сентября.

Об этом сообщает The Times.

Вчера Букингемский дворец сразу после смерти королевы назвал ее 73-летнего сына Чарльза королем. Он станет новым правителем государства согласно порядку престолонаследования. Но Чарльз должен соблюсти ряд традиций, чтобы быть коронованным.

Примерно в течение первых суток после смерти королевы Чарльз будет официально провозглашен королем в лондонском Сент-Джеймсском дворце перед церемониальным органом — Совет по престолонаследованию, в который входят члены Тайного совета монарха. Король обычно в этом заседании не участвует.

Во время Совета лорд-председатель Тайного совета объявит о смерти королевы Елизаветы II, также зачитают прокламация. Затем прокламацию подпишут несколько высокопоставленных фигур, в том числе премьер-министр, архиепископ Кентерберийский и лорд-канцлер.

Совет по престолонаследованию собирается снова, но уже с участием короля и членов Тайного совета. Потом сделают публичную прокламацию, в которой Чарльза объявят новым королем Великобритании. Все это будет происходить на балконе Сент-Джеймсского дворца, рядом с Букингемским.

Курсор писал, что новый король взял себе имя Чарльз III. Церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймском дворце в Лондоне, как только это станет возможным.

Ранее курсор писал, что израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II. Президент, премьер-министр, министры и депутаты Кнессета публикуют траурные послания, скорбя о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Курсор сообщал, что происходит в Букингемском дворце после известия о смерти Елизаветы II.

Скончалась королева Елизавета II: как ее родные реагируют на потерю. Члены королевской семьи опустошены и после ее ухода трогательно вспоминают о ней в сети.

Напомним, 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет.