Историческое наказание: стало известно о приговоре бразильскому пастору, призывавшему ко второму Холокосту

«Боже, то, что ты сделал во Второй мировой войне, ты должен сделать снова, вот о чем мы просим в наших молитвах к тебе: Справедливость, справедливость, справедливость!», — молился пастор.

Пастор, которого два года назад засняли в момент, когда он молился о еще одном Холокосте, был приговорен к 18 годам и шести месяцам тюремного заключения — это историческое наказание, которое попало в заголовки газет по всей Бразилии.

«Исторический приговор в борьбе с антисемитизмом. Это самое большое наказание, применяемое в Бразилии за этот вид преступления, которое поможет пресечь эту одиозную практику, — сказал Рикардо Сиди, юридический директор Бразильской израильской конфедерации, зонтичной еврейской организации страны, выступавший в качестве помощника обвинения.

Brazil – Pastor was sentenced to 18 years in prison for incitement against Jews https://t.co/cdj24qBmDo — The Coordination Forum for Countering Antisemitism (@cfcantisemitism) July 3, 2022

Пастор Тупирани да Хора Лореш, возглавлявший церковь Иисуса Христа пятидесятнического поколения в Рио, оказался в центре внимания за то, что подстрекал свою небольшую, но горячо радикальную религиозную аудиторию.

«Уничтожь евреев, Боже, порази их своим мечом, ибо они оставили Бога, они оставили народы», — молится да Хора Лорес в проповеди. На видео было слышно, как его прихожане страстно повторяли его слова.

«Боже, то, что ты сделал во Второй мировой войне, ты должен сделать снова, вот о чем мы просим в наших молитвах к тебе: Справедливость, справедливость, справедливость!», — молился пастор.

Судья Валерия Калди Магальяйш заявила, что «обвиняемый использовал свое положение пастора религиозной общины» для совершения преступления, «что увеличивало вероятность побуждения его последователей действовать аналогичным образом».

A PF fez operação na "igreja" de um tal de tupirani da hora lores, que faz pregação de intolerância religiosa, LGBTfobia, xenofobia e racismo. Essa gente é nociva e já deveria estar preso faz tempo. O que ele pratica não é liberdade religiosa, é crime. pic.twitter.com/fTwTVgfZ47 — Jô Miyagui (@Jomiyagui) March 12, 2021

Она добавила: «Что касается социального поведения, видео показало, что обвиняемый ведет себя так, будто он противостоит общественным институтам».

Да Хора Лорес может обжаловать решение.

«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ арестовал двух нелегалов с оружием на границе с Газой.